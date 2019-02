2:1! Österreich gewinnt Doppel-Krimi gegen Chile

Österreichs Davis-Cup-Team ist nach dem Doppel am Samstag in der SalzburgArena gegen Chile mit 2:1 in Führung gegangen. Oliver Marach und Jürgen Melzer rangen in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde die südamerikanische Paarung Hans Podlipnik-Castillo/Marcelo Barrios Vera nach 2:01 Stunden mit 6:4, 2:6, 7:5 nieder. Marach/Melzer waren im Entscheidungssatz schon 1:4 zurückgelegen.