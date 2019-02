Fünf Themen prägen den Wahlkampf in der Stadt

In der Stadt gibt es zu viele Tagesgäste, auch darin sind alle eins. Die NEOS wollen maximal 30.000 Reisebusse pro Jahr in die Stadt lassen – derzeit sind es 40.000 – und pro Bus 500 Euro Maut kassieren. Stadtchef Harry Preuner (ÖVP) will die Gebühr nur von 24 auf 38 Euro erhöhen. Grün und Blau fordern in seltener Eintracht die Auflösung des Busterminals in der Paris-Lodron-Straße.