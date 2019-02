Mutig! Biker sprang vor Gloriette über Blaskapelle

Schönbrunn hat schon vieles gesehen - aber Freestyle-Motocross mit Sicherheit noch nicht. Die Touristen, die am Samstag ihren Sissi-Brunch in der Gloriette genossen, machten Augen, als „Masters of Dirt“-Publikumsliebling Edgar Torronterras mit seiner Yamaha durch die Luft flog, um Werbung für die bevorstehende Tour zu machen.