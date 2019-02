The Makemakes räumen in deutscher Musik-Show ab

Bekannte Songs neu zu interpretieren und den bandeigenen Stempel aufzudrücken - darum geht es in der Sendung „My Hit.Your Song“. Sieben Bands traten in dieser Woche an, um den Hits von DJ Bobo ein neues Gesicht zu geben. Für Makemakes-Frontman Dominic Muhrer keine leichte Aufgabe: „Ich habe ja schon allein wegen meines Alters keinen Bezug zu DJ Bobo und stilmäßig liegen wir weit auseinander“, erklärt er. Aber: Der Salzburger fand aber schnell gefallen an der Aufgabe.