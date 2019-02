Forstarbeiter stürzte mit Gesicht in Motorsäge

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr Umgebung und ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr Umgebung waren am Samstag um 8.30 Uhr gemeinsam in einem Wald im Gemeindegebiet von Eidenberg mit Forstarbeiten beschäftigt. Der 27-Jährige war dabei einen am Boden liegenden Baumwipfel zu entasten. Der 42-Jährige fällte in etwa sieben Metern Entfernung einen Baum. Dieser drehte sich und fiel, vermutlich abgelenkt durch einen weiteren Baum, nicht in die vorgesehene Richtung.