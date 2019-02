Zwei Arbeiter in zehn Metern Höhe gefangen

In schwindelerregender Höhe haben zwei Arbeiter auf dem Areal des Shopping-Tempels SCS in Vösendorf bei Wien ausharren müssen. Der Grund: Die Steuerung ihrer Hebebühne hatte plötzlich versagt, die beiden Männer waren damit in zehn Metern Höhe gefangen. Retter in der Not waren die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Vösendorf und Brunn am Gebirge, die zum Rettungseinsatz ausrückten.