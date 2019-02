Nichts geht mehr: Schneechaos auf Brennerautobahn

Winterwetter beschäftigt auch weitere Regionen, Hochwasser in Venedig

Auch andere Regionen in Nord- und Mittelitalien sind mit dem Winterwetter konfrontiert. Schneefälle belasteten den Verkehr auf mehreren Autobahnen in der Lombardei, in der Emilia Romagna und im Piemont. In Venetien und in der Lombardei wurden einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Ein Zug entgleiste zwischen den Bahnhöfen von Treviso und Castelfranco Veneto, was zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr in der Region Venetien führte.