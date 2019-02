Wirbel um Video von Pinks Tochter Willow am Gewehr

„Kann ich loslegen? Ist die Sicherung noch eingeschaltet?“, hört man Willow, Tochter von Pink und Carey Hart, in dem kurzen Clip fragen. Dann drückt sie ab, ganz routiniert, und hebt den Blick, um zu kontrollieren, ob sie auch getroffen hat. Was wie ein Spiel anmutet, ist bitterer Ernst. Eine Siebenjährige an einem Gewehr.