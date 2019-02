Flo Baltram mit Chance auf Titel

Der Sololauf von Eisbulle Florian Baltram zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich in Znaim war eines der positiven Highlights der 2:5-Niederlage in Tschechien am Freitag. Nicht der erste Höhepunkt für den 21-Jährigen, der in dieser Saison so richtig aufdreht. Kein Wunder, dass da auch die Liga auf ihn aufmerksam geworden ist.