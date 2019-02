Auch Russland kündigt den INF-Abrüstungsvertrag

Nachdem die USA am Freitag ihren Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag bekannt gaben (siehe Video oben), hat am Samstag auch Russland erklärt, den Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen zu kündigen. „Die amerikanischen Partner haben die Aussetzung ihrer Teilnahme an dem Vertrag erklärt, und wir setzen ihn ebenfalls aus“, sagte Kremlchef Wladimir Putin und kündigte gleichzeitig den Bau neuer Raketen an. Österreichs Außenministerin Karin Kneissl ist angesichts dieser Entwicklung „in großer Besorgnis“ und ortet „Vertrauensbrüche auf allen Seiten“.