Vanek-Assist bei zweitem Detroit-Sieg in Serie

Für Detroit war es der vierte Sieg in den jüngsten sechs Spielen, der zweite in Folge. Auf einen Play-off-Platz fehlen den Red Wings aber immer noch zwölf Zähler. Beim Führungstreffer sechs Minuten vor Schluss assistierte Vanek im Powerplay seinem Kollegen Dylan Larkin mit einem Pass von hinter dem Tor. In der Verlängerung avancierte Verteidiger Danny DeKeyser mit seinem Treffer zum Matchwinner (63.).