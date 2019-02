Grüne Hoffnung auf die erste Bürgermeisterin

Frech darf erwähnt werden: So viele Anwesende waren noch selten bei einer Wahlkampf-Veranstaltungen der Bürgerliste in der Stadt, an die 200 waren da. Die Hoffnung, im prognostizierten schwarz-roten Duell als lachende Dritte die Stichwahl, geschweige denn den Bürgermeister-Sessel zu erobern, ist im grünen Lager groß.