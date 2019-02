Herren-Abfahrt in Garmisch abgesagt!

Mit Kriechmayr im nun früher startenden ÖSV-Flugzeug saßen am Samstag vom potenziellen WM-Speedteam Hannes Reichelt, Matthias Mayer, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier und Christian Walder. Am Aufgebot hätte auch ein Rennen am Samstag wenig geändert. „Es hätte einer eine Bombe zünden müssen“, meinte Puelacher. „Wir haben intern schon vorher diskutiert. Wir nehmen sechs Speed-Leute mit, oben entscheiden wir, wer Super-G und Abfahrt fährt.“