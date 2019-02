Betrunkener Autolenker rutschte auf Skipiste ab

Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen in Salzburg: Im Dezember landete ein ungarischer Autolenker in Mühlbach am Hochkönig angeblich wegen der Angaben seines Navis auf einer Skipiste. Jetzt rutschte ein betrunkener Fahrer in Neukirchen am Großvenediger mitten auf die bereits präparierte Skipiste ab.