Shiffrin auch im Maribor-Slalom nicht zu schlagen

Mikaela Shiffrin ist im alpinen Ski-Weltcup nicht zu bremsen. Die US-Amerikanerin holte am Samstag in Maribor mit 0,77 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Anna Swenn Larsson ihren 13. Saison-Sieg und den insgesamt 56. in ihrer Laufbahn. Dritte war die Schweizerin Wendy Holdener (+1,15), die mit ihrem 20. Slalom-Podestplatz ohne Sieg ihren eigenen „Rekord“ diesbezüglich weiter nach oben schraubte.