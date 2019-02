Das sind die legendärsten Showacts des Super Bowl

Für einen riesengroßen Skandal sorgten Justin Timberlake und Janet Jackson mit ihrem Auftritt beim Super Bowl 2004 (Video oben). Am Ende der Performance zu „Rock Your Body“ riss der Sänger seiner Duettpartnerin (vermutlich) versehentlich einen Teil ihres Bühnenkostüms vom Leib - und entblößte ihre rechte Brust. Als „Nipplegate“ ging dieser Moment in die Geschichte ein. In den USA sorgte die nackte, gepiercte Brust Janet Jacksons zudem für solch einen Skandal, dass die Halftime Show des Super Bowl bis heute stets um fünf Sekunden zeitversetzt ausgestrahlt wird.