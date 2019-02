Mörtel: Fesche Ballbegleitung lässt ihn strahlen

„Aus Leipzig, eine wunderschöne Larissa“, strahlte Richard Lugner am roten Teppich des Semperopernballs auf die Frage, wen er denn als seine Begleitung mitgebracht habe. Kennengelernt hat der Society-Baumeister die 35-jährige Deutsche bei Doktor Bader in Leipzig. „Sie ist mein Jungbrunnen, frischt all meine Zellen auf“, so der 86-Jährige.