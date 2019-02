Suche im Sturm am Krippenstein nach Lawinenopfer

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Liezen bemerkte am 1. Februar 2019 gegen 16.35 Uhr beim Auffahren mit seinem SkiDoo über die Skipiste am Krippenstein heftige Schneeverwehungen. Bei genauerer Betrachtung konnte er feststellen, dass sich dort ein mächtiges Schneebrett gelöst hatte. Dieses verschüttete die Skipiste mit einer Breite von etwa 80 Metern in bis zu 4 Metern Höhe. Er wendete deshalb sein Gefährt und fuhr wieder talwärts. Im Bereich Krippenbrunn stieß er dann auf eine Gruppe Seilbahnmitarbeiter.