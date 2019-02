Tinder-Ratgeber erobern die Bestseller-Listen

Sind Sie Single? Dann haben Sie echtes Glück! Kein Witz! Überlegen Sie mal: In der gesamten Geschichte der Menschheit war es noch nie so einfach, in kürzester Zeit an so viele Dates zu kommen. „Tinder“ macht’s möglich! Gerade für Schüchterne ist dies die perfekte Methode, um endlich das volle Flirt-Potenzialausschöpfen zu können! Denn das Ganze funktioniert ohne peinliches Ansprechen und ohne das Risiko, auch nur einen einzigen Korb zu kassieren! Man muss nur wissen wie. In diesem Buch finden Sie die Antworten.