Andalusiens Städte und seine kulturellen Schätze

Die ist zur Zeit des Frühjahrstreffens im April und Mai schon ganz schön kräftig, auch wenn der Wind vom Atlantik an der Küste für Abkühlung sorgt. Primavera – der Frühling – ist ohnehin die schönste Jahreszeit, um Andalusien zu besuchen. Die Landschaft ist grün, die Gärten übersät mit bunten Blumen, Orangen- und Zitronenblüten duften, und in Sevilla stehen die riesigen Magnolienbäume in voller Blüte.