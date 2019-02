Neue Schneewalze überrollt den Süden und Westen

Schneefall, Glätte und Starkregen sorgen in Kärnten für zahlreiche Einsätze

Mehr als 50-mal rückten die Oberkärntner Feuerwehren in der Nacht auf Samstag zu Unwetter- und Bergeeinsätzen aus. Die meisten Einsätze wurden bis dato in den Bezirken Hermagor und Spittal verzeichnet. So wurden unter anderem die Sachsenburger Landesstraße sowie die Drautal Bundesstraße überflutet. „Die Fahrbahn wurde gut 40 Zentimeter unter Wasser gesetzt. Eine 48-jährige Frau aus Osttirol blieb mit ihrem Auto in diesem Bereich stecken, wobei Wasser in den Motorraum eindrang und der Pkw nicht mehr funktionierte“, schildert ein Polizist. Auch Keller standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden.