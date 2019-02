Kärntens Feuerwehren im Unwettereinsatz

Schnee, Glatteis und vor allem Regen halten Kärntens Einsatzkräfte am Samstag auf Trab. Vor allem in Oberkärnten mussten die Feuerwehren und Räumungsdienste bereits in der Nacht zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken. In erste Linie mussten Straßen geräumt und Keller ausgepumpt werden. So schlimm, wie befürchtet, wurde es in der Nacht auf Samstag zum Glück nicht. Auf Kärntens Bergen herrscht jedoch erhöhte Lawinengefahr.