Frontalkollision vor Tunnel endet für Frau tödlich

Bei dem Unfall wurden die beiden Lenker schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Im PKW des Rumänen befanden sich noch vier weitere Landsleute. Eine 39-jährige Bekannte der rumänischen Familie wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste an der Unfallstelle reanimiert werden, wurde aber bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus Schwaz starb.