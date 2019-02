Altkanzler Schröder ätzt gegen SPD-Chefin Nahles

Schröder: „Kanzlerkandidat über Urwahl klären“

Kritik übte der 74-Jährige auch an sprachlichen Ausrutschern Nahles‘ wie der Formulierung „Bätschi“ an die Adresse von CDU und CSU. „Das sind Amateurfehler“, sagte Schröder. „Sie war damals zwar noch nicht Vorsitzende, aber so drückt man sich einfach nicht aus.“ Er sprach sich dafür aus, den nächsten Kanzlerkandidaten der SPD über eine Urwahl zu klären. Das mobilisiere die Mitglieder und schaffe eine gute Grundlage für den Wahlkampf.