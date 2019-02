Neue Schneewalze trifft Kärnten mit voller Wucht

Absenkung der Pegelstände

Eine weitere Gefahr könnte zudem aus dem Osten drohen, denn dort steigt die Schneefallgrenze am Samstag auf rund 1500 Meter. Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad setzt natürlich auch Tauwetter ein und bringt den bereits vorhandenen Schnee zum Schmelzen. Durch das zusätzliche Regenwasser könnten so die anfallenden Wassermengen, die in die Drau rinnen, deutlich größer werden, weshalb man bereits vorsorglich mit der Absenkung der Pegelstände in den drei großen Drau-Stauseen begonnen habe, hatte Verbund-Sprecher Robert Zechner bereits am Donnerstag erklärt.