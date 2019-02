„Grenzenloser“ Fachkräftemangel bereitet Sorgen

Der Fachkräftemangel macht an den steirischen Landesgrenzen nicht Halt. Auch Kärnten sowie italienische, slowenische und kroatische Regionen stehen vor dieser massiven Herausforderung. Vertreter von neun Handelskammern wollen künftig enger kooperieren, wie sie am Freitag bei einem Treffen in Graz vereinbarten.