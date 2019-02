Das macht munter: Koffein, Guarana & Co

Der Wecker hat geklingelt - also raus aus den Federn, fertig, los! Nicht selten funktioniert das Aufstehen nicht ganz so wie am Schnürchen. Kommt doch gelegentlich der „Snooze“-Button, ein wunderbarer Traum, der zu Ende geträumt werden will, oder einfach ein ganz generelles Unbehagen, aufstehen zu müssen, dazwischen. Manchmal, oh Schreck, wird man leider auch tagsüber nicht wesentlich wacher. Wenn Sie sich jetzt wiedererkennen, könnte Ihnen eines der folgenden Produkte wertvolle Dienste erweisen. Probieren Sie’s aus!