Salzburg schaut mit dem Tunnelblick in die Zukunft

Selten zuvor wurde in Salzburg so viel über mögliche Tunnelvarianten diskutiert: Der Flachgauer Hochleistungsbahntunnel ist so gut wie fix und wurde schon zum Verfahren eingereicht. Am Pass Lueg soll eine Lösung rasch kommen und auch die Mini-U-Bahn für die Landeshauptstadt nimmt langsam konkrete Formen an.