Im Vollrausch gedroht, den Schwager zu töten

„Bei mir fehlt’s im Schädel!“ Ohne lang um den heißen Brei herumzureden, gab am Freitag ein offensichtlich alkoholkranker Unterländer (63) am Innsbrucker Landesgericht zu, seinen Schwager immer wieder mit dem Tod bedroht zu haben. Auch eine Pistole wurde beim Mann sichergestellt. Diese will er gefunden haben