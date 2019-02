Klagenfurter von Hund vor dem Erfrieren gerettet

Alkoholierter lag bei minus sechs Grad auf Gehsteig

Dann traute der Gastwirt seinen Augen nicht: Da lag ein offenbar alkoholisierter Mann bei minus sechs Grad auf dem Gehsteig vor einer Wohnanlage. „Ich hätte ihn in der dunklen Kleidung aus der Ferne niemals bemerkt - man rechnet ja nicht mit so was“, so Holzmann, der sofort die Rettung alarmierte. Der Mann wurde schließlich in Sicherheit gebracht. Andernfalls wäre er wohl erfroren.