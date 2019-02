Schuldlos in Haft: „Ich hab‘ eine Million Schaden“

Wie waren die Haftbedingungen für Sie in Istanbul?

Man hat mich ständig erniedrigt, mich und meine Familie extrem beleidigt. 14 Leute waren in eine Sechs-Mann-Zelle gepfercht. Später hat man mich grundlos in ein Keller-Verlies in Einzelhaft gesteckt. Ohne Strom, warmes Wasser oder Seife.