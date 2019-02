Wildtier-Gipfel

Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bundesforste die Fütterung von hungerndem Wild untersagen können. Ein Winter wie dieser ist eine absolute Extremsituation – für Mensch und Tier. Da sollte es doch selbstverständlich sein, dass den Not leidenden Tieren geholfen wird. Der Hunger treibt das eigentlich menschenscheue Wild bis an Wohnhäuser. Sogar Vogelhäuser im Garten und Türkränze holen sich die verzweifelten Tiere. Es gibt ohnehin zu viel Wild, und es sei eine natürliche Auslese – bekommt man dann zu hören. Natürlich wäre, wenn die Tiere in die Niederungen kommen könnten, um Futter zu finden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Es gibt kaum noch unverbautes Land ohne Häuser, Straßen oder Gleise.