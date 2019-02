Kickl verlängert Vertrag für Polizeischule

Wie das Leben in Vorwahlzeiten so spielt: 37 Tage vor der Bürgermeisterwahl in Großgmain, bei der FPÖ-Chefin Marlene Svazek in den Ring gegen Langzeit-Ortschef Sebastian Schönbuchner (ÖVP) steigt, kam Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitag in die Gemeinde, um den Mietvertrag für das ehemalige Kurheim zu verlängern. Dort ist seit dem Jahr 2002 die Polizeischule untergebracht. „Ich bin stolz, dass ich das heute machen darf“, sagte Kickl, als er seine Unterschrift unter das Dokument setzte.