Kein Schein: Alkolenker fuhr auf 2 Polizisten los

Endstation in Sackgasse

Diese endete in der Nähe, als der Bursche in eine Sackgasse fuhr. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er über keine Lenkerberechtigung verfügt und leicht alkoholisiert war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 17-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.