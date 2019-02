Februar bringt frischen Wind in Linzer Gastroszene

Hillinger „abgelöst“

Erst den Malerpinsel in die Hand nimmt Barbara Breitfuß. Die Linzerin übernahm das Café Fino in der Eisenhandstraße von Ingrid und Wolfgang Steiner. Mitte Februar will sie aufsperren. Den „Tag X“ hat Fabian Haschka schon hinter sich: Gestern öffnete nach einem Umbau die Wein-Bar Haschka in der Klosterstraße 3. Der 27-Jährige hat das Lokal von Leo Hillinger übernommen.