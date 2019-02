28.000 Reisebusse in sieben Monaten

Die Zahl der erfassten Reisebusse betrug demnach 27.800 - etwas mehr als die Hälfte der vergebenen Slots, weil nicht jeder Bus auch tatsächlich immer zwei Mal in die Stadt fährt. 45 Prozent der Fahrzeuge nutzen in den sieben erfassten Monaten den Busterminal in der Paris-Lodron-Straße, 55 Prozent den am Abend länger geöffneten Terminal im Nonntal. Die maximale Auslastung der 20-minütigen Slots wurde zu Kernzeiten immer wieder erreicht, auch die Reserve-Stellplätze seien in Hunderten Fällen benötigt worden. Am stärksten Tag, den 8. Dezember, wurden in den beiden Terminals mehr als 300 Busse registriert.