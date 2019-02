Salzburger Medaillenflut geht weiter

Aus Salzburger Sicht am erfolgreichsten war die 18-jährige Lungauerin Lisa Grill, die sich in der U21-Klasse neben Gold in der Abfahrt auch über Silber im Super-G und im Slalom freuen durfte. Die Muhrerin Jessica Gfrerer holte sich den U21-Titel im Super-G und gewann Bronze in der Abfahrt.