Zug legt Mopedauto aufs Dach

Es war schon dunkel, als eine 51-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen am Abend mit ihrem Mopedauto die Gleise bei der Haltestelle Katzelsdorf übersetzen wollte. Ob die Frau das Signallicht an dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen hat oder was sonst Unfallursache gewesen ist, muss die Polizei klären, Jedenfalls fuhr just in dem Moment ein Regionalzug in die Station ein. Der Triebwagen krachte in das leichte Fahrzeug, dieses wurde weggeschleudert, überschlug sich dabei und blieb schließlich auf dem Dach liegen.