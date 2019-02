Die Babybauch-Looks von Herzogin Meghan

Frischer Farbton

Bei ihrem Amtsantritt als Schirmherrin des Nationalltheaters in London trug die 37-Jährige ein frühlingshaft frisch wirkendes Kleid von Brandon Maxwell in einem zarten Rosé-Ton. Dazu kombinierte sie ihre „Matilde“-Pumps von Aquazzura, die sie auch bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung im November 2017 in den Gärten des Kensington-Palastes getragen hatte.