Anruferin wollte Geld für „Immobilien in Ungarn“

Sie verwickeln ihre Opfer wortgewandt in „freundliche“ Telefongespräche: Kriminelle, die am Festnetz anrufen und sich als gute Bekannte vorstellen. Relativ rasch kommen die meistens weiblichen Anrufer zum Punkt: „Du, ich bin gerade bei einer Immobilienauktion in Ungarn und bräuchte dringend Geld.“