USA erklären Ausstieg aus INF-Abrüstungsvertrag

Merkel: „Russland hat Vertrag verletzt“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Russland die Verletzung des INF-Abrüstungsabkommens vorgeworfen. „Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat“, sagte sie am Freitag und appellierte an beide Parteien, das „Gesprächsfenster“ müsse offen gehalten werden. Die EU wünscht sich nach den Worten der Außenbeauftragten Federica Mogherini die Beibehaltung des INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen und die „volle Einhaltung“ seiner Bestimmungen. Europa habe von dem Vertrag am meisten profitiert. „Was wir definitiv nicht sehen wollen, ist, dass unser Kontinent wieder ein Schlachtfeld ist oder ein Ort, an dem sich andere Supermächte gegenüberstehen“, erklärte Mogherini.