Kopfschütteln über Forderungen aus Liezen

Landesrat „not amused“

Dem Vernehmen nach soll Landesrat Anton Lang erst aus den Zeitungen von der Liezener Wunschliste erfahren haben und - sagen wir es einmal so - „not amused“ gewesen sein. Doch er bleibt verbindlich im Ton: „Sobald wir den Gemeinderatsbeschluss auf dem Tisch haben, werden wir ihn genau prüfen“, sagt er zur „Krone“. Erst danach werde man ihn öffentlich bewerten. Sprich: Sagen, was geht und was gar nicht geht.