„Naked Wedding Dresses“ sind Hochzeitstrend 2019

Entblößt wird nichts

Die Beine oder der Rücken der Bräute werden so ins richtige Licht gerückt. Dabei wird freilich nichts dem Zufall überlassen, denn entblößt wird bei den exakt gearbeitenden Designs nichts. Die Muster sind zumeist in hautfarbene Stoffe eingewebt oder zieren zarteste Transparentstoffe an den richtigen Stellen.