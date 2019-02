Lehrlinge abschieben: 44% der FPÖ-Wähler dagegen

Kickl wolle „das offensichtlich aus ideologischen Gründen nicht“, so Anschober. „Er will ein Zeichen für seine Wählerschaft setzen, aber Umfragen zeigen, dass es auch bei FPÖ-Wählerinnen und -Wählern durchaus einen beachtlichen Teil gibt, der bereit ist für eine Lösung der Vernunft.“ Schon beim Testlauf wurde der offene Brief von Tausenden mitgetragen.