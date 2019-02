Salzburg: Bei Delogierung 3,4 Kilo Drogen gefunden

Bereits im Juli 2018 sollte ein 62-Jähriger aus seiner Wohnung in Salzburg-Süd delogiert werden. Der Mann war aber offenbar rechtzeitig untergetaucht. In den Räumen stellte die Polizei 2 Kilo Cannabiskraut, 400 Gramm Cannabisharz und 1 Kilo Kokain sicher. Die Ermittlungen führten die Drogenfahnder noch zu einem nigerianischen Ehepaar (31 und 33 Jahre alt). In dessen Wohnung wurden 500 Gramm Cannabiskraut, sieben Handys und ein gestohlenes Mobiltelefon sichergestellt. Das Ehepaar wurde angezeigt, der 62-Jährige ist nach wie vor flüchtig.