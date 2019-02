Rodelvergnügen über Schönberg für Jung und Alt

Rodeln zum Dessert

Zum Dessert gibt es eine Rodelpartie. Entlang der Zustiegsroute wandern wir in zehn Minuten zum Start der Rodelbahn, die sich derzeit in tollem Zustand befindet. Angenehmes Gefälle, spannende Kehren und Links-Rechts-Kombinationen prägen die Strecke. Wetten, Sie lachen schon in der ersten Kurve?