Uber sammelt mit SK Rapid Spenden für die Gruft

Wer über die Option „UberHILFT“ in der Uber App eine Abholung bestellt, kann mit etwas Glück einem der vier Rapid-Stars die eigene Spende persönlich übergeben. Die Abholung erfolgt natürlich kostenlos an allen Adressen in Wien und die gespendete „Wärme“ kommt zu 100 Prozent der Gruft zugute. Letztes Jahr konnte der SK Rapid gemeinsam mit Uber 500 Decken, 300 Hosen, Jacken und zahlreiche weitere wärmende Gegenstände an die Wiener Gruft übergeben.