Schiri-Patzer: Klage von Saints-Fans abgewiesen

Die Rams treffen nach ihrem umstrittenen Halbfinal-Sieg am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag) in der Super Bowl LIII auf die favorisierten New England Patriots. Bei einem Urteilsspruch für eine Neuaustragung oder teilweise Wiederholung des Conference-Finales hätte dem Duell in Atlanta eine Verschiebung oder ein Rechtsstreit gedroht.