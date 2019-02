Lkw-Drama um Bub: „Toter Winkel“ als große Gefahr

Gefährlicher „toter Winkel“

Der kleine Bub dürfte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im „toten Winkel“ befunden haben, jener Bereich rund um Fahrzeuge, der für den Lenker nicht einzusehen ist. Bereits seit Jahren bestehe die Forderung, „alte Lkw mit Sicherheitssystemen nachzurüsten, um diesen Bereich möglichst zu reduzieren“, heißt es in einer Aussendung des Verkehrsclubs. Denn bei den auf Österreichs Straßen verkehrenden Lkw-Modellen bestünden eklatante Unterschiede, was den Überblick über das Geschehen rund um das Fahrzeug betrifft. „Während manche Lkw tote Winkel von bis zu 1,9 Meter haben, weisen andere fast keine uneinsehbaren Stellen auf. Zudem gibt es bereits Lkw, die ihrem Fahrer einen sicheren Rundumblick ermöglichen“, so der Verkehrsclub.