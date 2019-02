Macron vergleicht sich mit „Gelbwesten“

Aktivisten sprechen von „neuer Provokation“

In den sozialen Netzwerken ergoss sich nach dem missglückten Vergleich Spott über den 41-jährigen Staatschef. „Hahaha. Der Präsident der Reichen eine ,Gelbweste‘“, schrieb eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer nannte Macrons Worte eine „neue Provokation“. Viele kündigten an, am Samstag erneut gegen den Präsidenten auf die Straße zu gehen.